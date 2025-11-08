В ближайшие 10 дней в Кургане и Шадринске ожидается переменчивая погода, но к следующей субботе может потеплеть до +6 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды.

«В начале недели в городах прогнозируется днем от +2 градусов до -1 градуса. Ночью будет холодать до -4, -8 градусов. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега», — сообщается на сайте Gismeteo.

Ранее первый снежный покров продержался в Кургане пять суток. Его максимальная высота была зафиксирована 6 ноября и составила 6 сантиметров. Оттепели прогнозируются 11-го, 14–17 ноября. Впереди еще около пяти дней с положительными температурами, причем оттепель с 14 по 17 ноября будет продолжительной и интенсивной. Уточняется, что в Кургане постоянный снежный покров обычно устанавливается 8–9 ноября, но это происходит только при нормальном температурном режиме. Если температурный фон существенно выше нормы, дата смещается на вторую или даже третью декаду ноября.