В Кургане ищут человека на вакансию помощника депутата

08 ноября 2025 в 15:05
Помощника депутата ищут в Кургане

Фото: Илья Московец © URA.RU

Ответственного человека, который готов стать помощником депутата, ищут в Кургане. Об этом говорится в объявлении.

«Требуется человек слова и дела. Открылась вакансия помощника депутата», — сообщается на Avito. Размер оплаты труда не раскрывается.

У соискателя портфеля помощника депутата должно быть высшее образование и желание реально менять жизнь к лучшему в центральном районе города. Потенциальному кандидату обещают поддержку команды единомышленников, отмечается в объявлении.

Ранее один из депутатов Курганской областной думы назначил своей помощницей собственную мать. По словам парламентария, мама имеет юридическое образование и значительный опыт работы, что, по его мнению, делает ее наиболее подходящей для этой должности.

