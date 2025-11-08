Перекресток улиц Калинина — Садовая досрочно открыли в Кургане

Перекресток открыли для движения транспорта (архивное фото) Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Кургане раньше срока открыли для движения транспорта перекресток улиц Калинина — Садовая в микрорайоне Северный. Об этом рассказали представители «Водного союза».

«Перекресток улиц Калинина-Садовая досрочно открыт для движения», — сообщается в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. Уточняется, что коммунальщики завершили ремонт.