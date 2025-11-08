Перекресток улиц Калинина — Садовая досрочно открыли в Кургане
Перекресток открыли для движения транспорта (архивное фото)
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Кургане раньше срока открыли для движения транспорта перекресток улиц Калинина — Садовая в микрорайоне Северный. Об этом рассказали представители «Водного союза».
«Перекресток улиц Калинина-Садовая досрочно открыт для движения», — сообщается в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. Уточняется, что коммунальщики завершили ремонт.
Перекресток улиц Калинина — Садовая в Кургане был закрыт с 1 ноября для аварийного ремонта инженерных коммуникаций. Изначально ограничение движения планировалось до 14 ноября, но работы были завершены раньше срока.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!