Курганских полицейских отправили в командировку на Северный Кавказ. Видео
В Кургане полицейских проводили в командировку
Фото: Илья Московец © URA.RU
Сводный отряд УМВД России по Курганской области отправился в служебную командировку на Северный Кавказ. Напутственное слово коллегам сказал их начальник генерал-майор полиции Сергей Воложинов.
«Вы отправляетесь в Ингушетию для несения службы в особых условиях. Это потребует от вас максимальной концентрации, огромной самоотдачи, мужества и героизма. Ваши товарищи, которые находятся в командировке в настоящее время, достойно несут службу и показывают самые лучшие результаты», — передает telegram-канал ведомства слова Воложинова.
Проводы полицейских на Кавказ проходили в продолжение традиций поддержки и напутствий, которые в регионе адресуют тем, кто отправляется на службу. Недавно в Кургане проводили в войска призывников, которым директор департамента общественной безопасности Илья Шалита пожелал мужества и чести во время службы.
