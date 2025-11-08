Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Курганских полицейских отправили в командировку на Северный Кавказ. Видео

08 ноября 2025 в 16:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Кургане полицейских проводили в командировку

В Кургане полицейских проводили в командировку

Фото: Илья Московец © URA.RU

Сводный отряд УМВД России по Курганской области отправился в служебную командировку на Северный Кавказ. Напутственное слово коллегам сказал их начальник генерал-майор полиции Сергей Воложинов.

«Вы отправляетесь в Ингушетию для несения службы в особых условиях. Это потребует от вас максимальной концентрации, огромной самоотдачи, мужества и героизма. Ваши товарищи, которые находятся в командировке в настоящее время, достойно несут службу и показывают самые лучшие результаты», — передает telegram-канал ведомства слова Воложинова.

Проводы полицейских на Кавказ проходили в продолжение традиций поддержки и напутствий, которые в регионе адресуют тем, кто отправляется на службу. Недавно в Кургане проводили в войска призывников, которым директор департамента общественной безопасности Илья Шалита пожелал мужества и чести во время службы. 

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал