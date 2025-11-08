В Кургане полицейских проводили в командировку Фото: Илья Московец © URA.RU

Сводный отряд УМВД России по Курганской области отправился в служебную командировку на Северный Кавказ. Напутственное слово коллегам сказал их начальник генерал-майор полиции Сергей Воложинов.

«Вы отправляетесь в Ингушетию для несения службы в особых условиях. Это потребует от вас максимальной концентрации, огромной самоотдачи, мужества и героизма. Ваши товарищи, которые находятся в командировке в настоящее время, достойно несут службу и показывают самые лучшие результаты», — передает telegram-канал ведомства слова Воложинова.

Проводы полицейских на Кавказ проходили в продолжение традиций поддержки и напутствий, которые в регионе адресуют тем, кто отправляется на службу. Недавно в Кургане проводили в войска призывников, которым директор департамента общественной безопасности Илья Шалита пожелал мужества и чести во время службы.