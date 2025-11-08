Юрия Николаева похоронят в «генеральском» гробу за сотни тысяч рублей

Проститься с Юрием Николаевым пришли многие звезды Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Москве прощаются с телеведущим Юрием Николаевым. Сотни неравнодушных собрались около траурного зала на Троекуровском кладбище, где найдет свое последнее пристанище любимец публики. Для Юрия Александровича выбрали качественный гроб из темного дерева. Президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий оценил для URA.RU стоимость гроба телеведущего.

«Мои соболезнования, ушел из жизни добрый человек. Гроб Юрию Николаеву выбрали хороший двухкрышечный: ФВА-2 "Вегас ангел" — его официальное название. Неофициальное — "Генеральский". Его любит офицерский состав — генералы, маршалы. У этого гроба есть все: качество, стиль, долгое разложение. Его цена варьируется от 150 до 200 тысяч рублей», — пояснил эксперт.

Юрий Николаев ушел из жизни 4 ноября. Утром стало известно, что телеведущий был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник. Телефон его супруги Элеоноры Николаевой в течение дня был занят. А к вечеру артист балета Николай Цискаридзе сообщил трагическую новость о смерти ведущего.

