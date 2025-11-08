Найдена причина, почему зимой тяжелее дышать

В морозные ясные дни воздух становится грязнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ясные морозные дни воздух в городах становится грязнее. Чем дольше над городом стоит антициклон, тем выше концентрация загрязнений в воздухе, рассказал URA.RU метеоролог Александр Шувалов.

«Антициклон действует как крышка, формируя нисходящие потоки воздуха, которые не позволяют загрязняющим веществам рассеиваться. Они буквально прижимаются к земле», — рассказал специалист. Он рассказал, что, например, подлетая к Екатеринбургу в ясный день, над городом висит плотная серо-бурая пелена.