Над пятью регионами России сбили 15 дронов ВСУ
Над регионами России сбили 16 дронов
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
За восемь часов средствами противовоздушной обороны уничтожены 15 украинских беспилотников над пятью регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.
«С 12.00 до 20.00 мск силами ПВО перехвачены 15 украинских БПЛА самолетного типа: девять над Крымом, по два над Вологодской и Белгородской областями, по одному над Курской областью и акваторией Черного моря», — уточнило военное ведомство в официальном telegram-канале.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.