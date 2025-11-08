В аэропорту Геленджика закрыли небо
Аэропорт Геленджика ввел ограничения
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В аэропорту Геленджика введен временный запрет на выполнение авиарейсов. Об этом сообщила Росавиация.
«Аэропорт ГЕЛЕНДЖИК. Введены временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов», — объяснил представитель ведомства Артем Кореняко в telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало о новых параметрах работы авиагавани. Согласно заявлению (NOTAM), воздушная гавань готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. Регулярные рейсы смогут выполняться с 08:30 до 20:00 МСК.
