В аэропорту Геленджика закрыли небо

В аэропорту Геленджика ввели дополнительные ограничения на полеты
08 ноября 2025 в 22:27
Аэропорт Геленджика ввел ограничения

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В аэропорту Геленджика введен временный запрет на выполнение авиарейсов. Об этом сообщила Росавиация.

«Аэропорт ГЕЛЕНДЖИК. Введены временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов», — объяснил представитель ведомства Артем Кореняко в telegram-канале.

Ранее ведомство сообщало о новых параметрах работы авиагавани. Согласно заявлению (NOTAM), воздушная гавань готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. Регулярные рейсы смогут выполняться с 08:30 до 20:00 МСК.

