Происшествия

Русский баскетболист Касаткин не будет оспаривать экстрадицию в США

08 ноября 2025 в 22:34
Баскетболист был задержан во Франции

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российский баскетболист Даниил Касаткин не будет обжаловать решение об экстрадиции в США в Кассационном суде Парижа. Об этом сообщил его адвокат Фредерик Бело. Касаткин был задержан во Франции 21 июня в аэропорту «Шарль-де-Голль» и с тех пор находится под стражей. США подозревают его в причастности к деятельности хакерской группировки.

«Касаткин решил не подавать апелляцию. Он считает, что следственная палата действовала по отношению к нему предвзято. Он чувствует, что у него нет шансов в Кассационном суде, учитывая текущую политическую ситуацию», — сказал Фредерик Бело РИА Новости. Адвокат также подчеркнул, что его клиент считает себя полностью невиновным и не понимает, почему Франция все еще поддерживает идею экстрадиции.

Касаткин рассчитывает на поддержку России и ждет решения премьер-министра Франции. Он считает, что его хотят экстрадировать по неизвестным причинам, которые незаконны, добавил адвокат.

