Ольга показала себя без прикрас Фото: instagram / seryabkina (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ольга Серябкина предстала перед поклонниками на честных кадрах. Артистка без прикрас продемонстрировала, что случилось с ее лицом после неудачного пилинга. Звезда показала, что от ожога ее лицо покраснело, после этого она отправилась спасать ситуацию. В беседе с URA.RU врач-косметолог Натэла Гришина объяснила, как можно избежать негативных последствий пилинга и почему важно его делать.

«То, что случилось у Ольги, называется эпидермолизом или по простому — ожог. Такое происходит из-за нескольких причин: изначально кожа была недостаточно ровная или не подготовлена для пилингов. Или же певица накануне процедуры оказала агрессивный способ воздействия на верхний слой кожи, чего делать нельзя. В целом, ситуация решаемая, временные экстатические недостатки пройдут. Но я не могу сказать, что это стандартная ситуация», — поясняет эксперт.

Гришина отмечает, что пилинги, которые в основном делаются в осенне-зимний период, показаны практически всем. Это прекрасный способ омолодиться и профилактика старения. Причем делать их можно уже в подростковом возрасте, когда появляются проблемы с кожей, которые в будущем могут лишь усугубиться или оставить не только визуальные недостатки на лице, но и психологическую травму. Кислотные пилинги при грамотном применении способны творить чудеса.

«Они убирают неглубокие морщинки, нивелируют глубокие, убирают гиперкератоз — это процесс снижения скорости отшелушивания верхнего слоя. С возрастом этот процесс замедляется, не давая клеткам обновляться. Соответственно, выглядит кожа уже не очень презентабельно, цвет лица становится серым. Пилинг будет полезен для нормализации работы сальных желез, при проблеме расширенных пор, при растяжках и других проблемах», — говорит врач-косметолог.