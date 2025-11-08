«Самый мощный удар с начала конфликта»: Украина осталась без электричества после атаки на ТЭС

О полном блэкауте на Украине говорить преждевременно Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Все государственные теплоэлектростанции Украины перестали генерировать электроэнергию. В пресс-службе «Центрэнерго» сообщили, что все усилия по восстановлению объектов оказались утрачены, производство электроэнергии обнулилось.

Ранее Минобороны России заявило, что российская армия нанесла массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В ведомстве назвали это ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам. Подробнее о том, что происходит на Украине — в материале URA.RU.

Что произошло

В ночь на 8 ноября были нанесены удары по двум тепловым электростанциям, которые расположены в Харьковской и Киевской областях. Согласно заявлению компании, в результате обстрела генерация электроэнергии на этих объектах полностью прекратилась.

Продолжение после рекламы

В «Центрэнерго» также сообщили, что все тепловые электростанции остановлены. Представители компании подчеркнули, что нынешняя атака стала самой масштабной с начала конфликта: количество ракет и беспилотников, атаковавших электростанции, значительно превысило все, что было раньше.

Несмотря на значительные разрушения, компания выразила твердое намерение провести восстановительные работы и установить новое оборудование. В компании подчеркивают, что обеспечить энергоснабжение населения другими способами невозможно.

Какие города остались без света

По данным украинских СМИ, в Киеве сейчас полностью отсутствует свет Фото: Илья Московец © URA.RU

По данным telegram-канал «Украина.ру», отключение электроэнергии коснулось сразу несколько украинских городов. Так, в Харькове из-за повреждения объектов критической инфраструктуры местные жители вынуждены использовать фонарики в темное время суток, например, во время прогулок и пробежек. Кроме того, в городе возникли проблемы с подачей горячей воды — уровень напряжения в электросети снизился до 140 вольт.

В городе Изюме, который находится в Харьковской области, из-за удара по энергосистеме также отсутствует электроснабжение — по предварительным оценкам, как минимум сутки. По данным городской военной администрации, электричество отключилось примерно в 01:00, и восстановить его в ближайшее время не получится из-за значительных повреждений энергосетей. Кроме того, Киев оказался в ситуации полного блэкаута — весь город погрузился во тьму.

Какие объекты пострадали

Несколько крупных украинских ТЭС прекратили работу Фото: Анна Майорова © URA.RU

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в результате масштабной атаки были поражены ключевые объекты энергетической и транспортной инфраструктуры страны. В Днепропетровской области удары по Приднепровской ТЭЦ и промзоне Павлограда вызвали перебои с электричеством и водоснабжением в Днепре.

Харьковская область лишилась энергоснабжения после поражения Змиевской ТЭС и городских ТЭЦ, что парализовало метро и электротранспорт. Кременчугская ГЭС в Кировоградской области подверглась новому удару, оставив без электричества несколько городов ниже по течению Днепра.

В Полтавской области разрушения затронули газовую инфраструктуру и локомотивное депо, а в Черниговской — военные объекты и хранилища топлива. Киев столкнулся с транспортным коллапсом после повреждения ТЭЦ-5 и аэродромов в пригородах. Удары также зафиксированы по судостроительному заводу в Николаевской области и железнодорожной инфраструктуре в Кривом Роге.

Продолжение после рекламы

По словам военкоров, в результате прилета частично была уничтожена ПС 750 «Киевская» — станция, которая является основным распределительным узлом для подачи энергии в Киев и прилегающие области. Удары наносились «Кинжалами», «Геранями», «Искандерами».

8 ноября Госпогранслужба Украины проинформировала о возникновении технических проблем в базе данных таможенной службы. В связи с этим временно было приостановлено оформление граждан и транспортных средств при пересечении государственной границы. Впоследствии ведомство сообщило о восстановлении функционирования пунктов пропуска и возобновлении работы базы данных ГТСУ.

Ограничения коснулись харьковского метро

В Харькове временно не работало метро из-за отключения электроэнергии Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Харькове был введен особый режим работы городского транспорта в результате масштабных перебоев энергоснабжения. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, метрополитен временно переведен в режим укрытия для граждан в условиях продолжающихся аварийных ситуаций.

Наземный электротранспорт, включая троллейбусы и трамваи, полностью остановлен из-за отсутствия подачи электроэнергии. Для обеспечения мобильности жителей городские власти организовали временную замену автобусными маршрутами, которые работают по скорректированным графикам.

О полном блэкауте на Украине говорить пока рано