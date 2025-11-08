Логотип РИА URA.RU
Риелтор жестко раскритиковал идею ввести период охлаждения при продаже квартиры

Риелтор Барсуков: «период охлаждения» при покупке жилья не спасет от мошенников
08 ноября 2025 в 22:54
Барсуков считает, что «период охлаждения» не спасет от мошенников

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Период охлаждения» при покупке жилья, который предложил ввести депутат Госдумы Михаил Делягин, не спасет россиян от мошенников. Это нарушит механизм альтернативных сделок, заявил в интервью член Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков.

«Идея с периодом охлаждения навредит механизму проведения альтернативных сделок с недвижимостью», — сказал Барсуков «Ридусу». По его словам, в таком случае процесс аккредитива с трансформацией будет затянут. От мошенников предложенная схема не спасет — злоумышленники могут достаточно долго держать человека в эмоциональном напряжении, считает парламентарий. По словам специалиста, Российская гильдия риелторов предлагала ввести недельный запрет не на получение вырученных от продажи недвижимости денег, а на их использование.

По словам автора инициативы, депутата Делягина, при сделках с недвижимостью деньги будут поступать на счет продавца не сразу. Согласно «периоду охлаждения», средства в течение недели будут находиться у банка, пока покупатель получает все необходимые документы.

Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложила освободить единственное ипотечное жилье граждан от налога на имущество физических лиц. Об этом говорится в тексте законопроекта, который поступит на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

