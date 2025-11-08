Логотип РИА URA.RU
Запорожская АЭС заработала на фоне проблем с электричеством по всей Украине

08 ноября 2025 в 22:35
На Запорожской АЭС заработали две линии энергоснабжения

Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Запорожская атомная электростанция вернулась к работе на фоне проблем с электричеством, которые наблюдаются на всей территории Украины. Внешнее энергоснабжение АЭС восстановлено по двум линиям, также вернулась в строй линия «Ферросплавная-1», которая была отключена с весны. Об этом сообщает пресс-служба станции. 

«Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено по двум линиям. Сегодня в строй вернулась и вторая линия — „Ферросплавная-1“, находившаяся в отключенном состоянии с 7 мая. Ее включение особенно важно для надежного обеспечения теплоснабжения города и станции в предстоящий отопительный период», — сообщила пресс-служба станции в своем telegram-канале.

По данным ведомства, по двум высоковольтным линиям идет энергоснабжение собственных нужд Запорожской АЭС, что «значительно повышает устойчивость энергосистемы станции». Вторую линию — «Днепровскую», отключенную на протяжении месяца из-за обстрелов ВСУ, восстановили 23 октября.

С момента отключения станция полагалась на резервные дизель-генераторы. Ремонт линий начался 18 октября после предоставления Украиной гарантий безопасности.

