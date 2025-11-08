Космическая погода на 9 ноября 2025: какой силы будет магнитная буря

Чего ждать землянам 9 ноября 2025 Фото: Илья Московец © URA.RU

Согласно данным, опубликованным специалистами Лаборатории солнечной астрономии, 9 ноября 2025 года прогнозируется возникновение геомагнитного возмущения значительной силы. Лицам, чувствительным к изменениям погодных и геофизических условий, в связи с ухудшением ситуации рекомендуется проявлять бдительность и придерживаться профилактических мер. Подробнее о прогнозе — в материале URA.RU.

Солнечные вспышки в начале ноября 2025

По прогнозам Лаборатории от 6 ноября, Землю ожидала рекордная геомагнитная буря — сильнейшая в году и одна из мощнейших за последние годы. Изначальный прогноз предполагал интенсивность от G3 (сильная) до G4 (очень сильная), с риском достичь уровня G5.

Ключевым обстоятельством стало то, что основная часть плазменного облака, согласно моделям, должна была пройти мимо Земли, задев планету лишь своим краем. Это снижало вероятность достижения максимального уровня G5, и ожидалось, что геомагнитный индекс Kp не преодолеет порог G4.

Утром 7 ноября ситуация оценивалась как пиковая: предстоял, вероятно, самый сложный геомагнитный день года. Планета одновременно должна была войти в зону влияния крупной корональной дыры и принять двойной удар от двух облаков плазмы, выброшенных солнечными вспышками двое суток назад.

К 10:20 мск интенсивность бурь была на низком и среднем уровне (G1–G2), однако прогнозировалось их быстрое усиление до уровня G3 в ближайшие часы. Основная масса плазмы ожидалась в течение следующих 24 часов, при этом существовала вероятность слияния плазменных облаков, что затрудняло точное определение количества и силы последующих ударов.

К 20:00 мск 7 ноября ожидаемые плазменные облака от вспышек на Солнце не достигли Земли. Магнитное возмущение вызвал только быстрый солнечный ветер из корональной дыры (скорость 750-850 км/с ), что привело к слабой буре уровня G1-G2.

Текущее местоположение выбросов плазмы неизвестно. Они могут появиться вблизи Земли в ближайшие часы или пройти на безопасном расстоянии. Задержка прибытия suggests, что скорость выбросов ниже расчетной, что снижает их потенциальную опасность. Окончательная ясность ожидается утром 8 ноября.

На Солнце за 8 октября зарегистрировано 9 вспышек к ласса C и выше. Самая сильная, зарегистрированная на уровне C4.8, произошла в 04:08 в области под номером 4277, продлилась полчаса.

Прогноз магнитной бури 9 ноября 2025

Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 9 ноября 2025 года существует вероятность возникновения полномасштабной магнитной бури — она составляет 31%. Вероятность менее значительных геомагнитных возмущений выше и достигает 40%. При этом вероятность того, что магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии, оценивается в 29%.

Прогнозируется, что в ближайшее время значение индекса геомагнитной активности Kp достигнет 5,67, что свидетельствует о возбуждении магнитосферы. Напомним: признаки возмущений в геомагнитной сфере отмечаются при Kp от 4, а значения индекса 5 и выше указывают на магнитные бури. Существует вероятность возникновения 9 ноября магнитной бури уровня G1.7.

Исследование дополнительных показателей свидетельствует о том, что ситуация остается относительно стабильной. Прогнозируемый уровень Ap-индекса на завтра — 18, а ожидаемое значение потока солнечного радиоизлучения F10.7 — 135.

Как геомагнитные бури влияют на организм

Мощность бури измеряется планетарным индексом Kp, где уровень 5 является пороговым для начала значимых последствий. На этом рубеже возможны сбои в высокочастотной связи и неточности в системах GPS. Однако параллельно с техническими помехами происходит и биологический отклик.

Периоды максимума солнечного максимума составляют 11 Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Геомагнитные бури — это возмущения магнитосферы Земли, вызванные солнечной активностью. Их влияние проявляется через 3 основные мишени:

Нервная система . Сбиваются биоритмы, что приводит к синдрому дезадаптации: резкий упадок сил, раздражительность или заторможенность, бессонница.

. Сбиваются биоритмы, что приводит к синдрому дезадаптации: резкий упадок сил, раздражительность или заторможенность, бессонница. Сердце и сосуды . Нарушается регуляция тонуса сосудов и вязкости крови, что создает риски для гипертоников и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

. Нарушается регуляция тонуса сосудов и вязкости крови, что создает риски для гипертоников и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Психика. Снижается концентрация внимания, обостряется тревожность и наступает быстрое нервное истощение.

Таким образом, геомагнитная буря действует как мощный стресс-фактор, нарушающий нормальную работу организма. В такие периоды особенно важно снижать нагрузку и целенаправленно беречь энергетические ресурсы.

Как помочь себе во время магнитных бурь

Периоды повышенной геомагнитной активности — серьезное испытание для организма. Чтобы минимизировать их влияние и сохранить хорошее самочувствие, важно сознательно подойти к коррекции образа жизни. Следующие рекомендации помогут вам пройти этот период максимально комфортно.

Следующие рекомендации помогут вам пройти этот период максимально комфортно.

1. Скорректируйте пищевые привычки. Вместо строгих ограничений сосредоточьтесь на насыщении организма полезными микроэлементами.

Что включить в рацион : Сделайте основой меню продукты, богатые калием и магнием — «щитом» от стресса. Это гречневая и овсяная крупы, бананы, запеченный картофель, шпинат и миндаль. Также добавьте источники витаминов группы B: морскую рыбу, яйца, цельнозерновой хлеб.

: Сделайте основой меню продукты, богатые калием и магнием — «щитом» от стресса. Это гречневая и овсяная крупы, бананы, запеченный картофель, шпинат и миндаль. Также добавьте источники витаминов группы B: морскую рыбу, яйца, цельнозерновой хлеб. Что ограничить: Откажитесь от продуктов, провоцирующих обезвоживание и спазмы сосудов. К ним относятся кофе, энергетики, соленая и копченая пища, а также тяжелые жареные блюда. Алкоголь находится под полным запретом.

2. Пересмотрите подход к физической активности. В эти дни приоритет — восстановление, а не рекорды.

Откажитесь от : интенсивного бега, силовых тренировок и любой деятельности, вызывающей сильную усталость.

: интенсивного бега, силовых тренировок и любой деятельности, вызывающей сильную усталость. Введите в практику: Щадящие нагрузки, нормализующие кровообращение и снимающие напряжение. Идеальны пешие прогулки в парке, плавание, занятия пилатесом или простой комплекс упражнений на растяжку.

3. Возьмите под контроль эмоциональный фон. Стресс — главный союзник магнитной бури, многократно усиливающий ее негативный эффект.

Техники «скорой помощи»: Освойте методики диафрагмального дыхания и короткие медитации — они быстро помогают успокоиться.

Освойте методики диафрагмального дыхания и короткие медитации — они быстро помогают успокоиться. Создайте ритуалы релаксации : Найдите время для спокойных занятий, которые приносят удовольствие: чтение, прослушивание аудиокниг, рисование, рукоделие.

: Найдите время для спокойных занятий, которые приносят удовольствие: чтение, прослушивание аудиокниг, рисование, рукоделие. Обеспечьте качественный сон: Старайтесь спать не менее 7–8 часов. Для этого за 1,5–2 часа до отдыха создайте «цифровой детокс» — отложите гаджеты и избегайте тяжелой пищи.

4. Соблюдайте общие меры предосторожности. Эти простые действия создадут фундамент для стабильного самочувствия:

Пейте достаточное количество чистой воды — это поддерживает нормальную вязкость крови и давление.

— это поддерживает нормальную вязкость крови и давление. Регулярно проветривайте помещения для притока свежего воздуха.

для притока свежего воздуха. Планируйте день без перегрузок , делая частые перерывы на отдых.

, делая частые перерывы на отдых. По возможности, избегайте мест большого скопления людей и длительных поездок в душном транспорте.