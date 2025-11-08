Правоохранители потушили огонь с помощью огнетушителя, а детей эвакуировали из авто Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ханты-Мансийске легковой автомобиль неожиданно вспыхнул посреди улицы. В нем ехала женщина с двумя маленькими детьми. От огня их спасли патрулирующие город сотрудники Госавтоинспекции. О подвиге коллег рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из Госавтоинспекции Югры находились на маршруте патрулирования, когда заметили на проезжей части транспортное средство. Из-под капота машины вырывались пламя и дым. Не теряя ни секунды, они подъехали к месту происшествия. В автомобиле находились мама и двое детей 3 и 4 лет. Автоинспекторы действовали быстро и слаженно», — поделилась Волк в своем telegram-канале.

На помощь женщине с детьми пришли лейтенант полиции Алексей Земеров и лейтенант полиции Седретдин Неджафов. Они быстро вытащили детей из авто и унесли на безопасное расстояние, а после из огнетушителя погасили пламя.