Соратница Петермана получила пост замглавы Нижневартовска. Фото

В Нижневартовске пост замглавы города по соцполитике заняла Наталья Стрельцова
08 ноября 2025 в 10:33
В должность Стрельцова вступила с 8 ноября

В должность Стрельцова вступила с 8 ноября

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) с 8 ноября в должность заместителя главы города по соцполитике вступила Наталья Стрельцова. Об этом сообщили в городской мэрии.

Назначение прошло 8 ноября

Фото: telegram-канал Администрации Нижневартовска


«В администрации города Нижневартовска кадровое назначение. С 8 ноября 2025 года на должность заместителя главы города по социальной политике администрации города назначена Стрельцова Ирина Ивановна», — сообщается в telegram-канале мэрии. Ранее она замещала должность замдиректора департамента по социальной политике администрации города.

Ранее инсайдер URA.RU сообщал, что Стрельцова представляла интересы принадлежащей олигарху Александру Петерману «Корпорации Славтэк» и клуба «Северный десант» еще на выборах в середине 2010-х году. Она известна жесткостью и непримиримостью к нарушениям. Со слов источника, не без ее содействия лишились своих должностей бывшие кураторы социалки — скандальные замлавы Ирина Воликовская и врио Александр Федорус.

