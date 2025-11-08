«Дети постоянно болеют»: родители ХМАО назвали худшие детсады региона

В ХМАО родители назвали худший детский садик Фото: Размик Закарян © URA.RU

Югорчане формируют собственный рейтинг детских садов в популярном сервисе картографии. URA.RU выяснило, какие оценки ставят дошкольным учреждениям и выявило анти-лидеров по версии пользователей 2ГИС.

Ханты-Мансийск

Самый низкий бал среди детских садов Югры — 2,3, получил детский сад «Теремок» в Ханты-Мансийске. Дошкольное учреждение имеет два филиала, один из них — на улице Анны Коньковой, 4 вызывает нарекания. Цитата:

«Дети постоянно болеют. Группы с завидной периодичностью на карантинах. Кишечка, вирусные как те здрасти. Судя по всему требования санпинов вообще не соблюдаются. К педагогическому составу тоже туча вопросов», — пишет пользователь сервиса Анастасия.

На то, что дети часто болеют в этом саду, жалуется и еще один пользователь. При этом отзывы на другой филиал положительные, в одном из них сад назвали местом, где воспитанники получают ценный опыт, позитивное воспитание и душевную поддержку.

Сургут

Детский сад № 27 «Микки-Маус» имеет два филиала. Оценку 3,7 получил тот, что находится на улице Озёрная, 1/1. При этом, негативный отзыв адресован не столько самому учреждению, сколько отделу кадров. «Очень грубые сотрудники отдела кадров, позвонила по поводу трудоустройства, мне нагрубили, и сразу сразу сбросили трубку», — сообщает автор отзыва. Остальные оценки положительные, а первый корпус сада на Взлетном проезде, 9 имеет оценку 4,8.

Нижневартовск

Не дотянул немного до четверки и детский сад «Жар-птица» в Нижневартовске. Средний балл — 3,7. Негативные отзывы пишут не родители, а те, кто живет по соседству. Среди главных претензий — громкая музыка во время мероприятий в саду.

«С 8 утра музыка и оры ведущих в микрофоны, детей не слышно, а вот оры сумасшедших тёток только в путь. То что надо после ночной смены, в следующий раз выставлю колонки и устроим соревнования по музыке и сами будете объяснять детям содержание песен, а их родителям откуда дети узнали столько нового», — заявляет один из пользователей 2ГИС и его мнение поддерживают другие. В одном из отзывов есть претензии к заведующей, кто-то называет сад называют «самым ужасным», но есть и те, кто считает его лучшим.

URA.RU направило запросы в детские сады. В «Теремке» пообещали дать комментарий позже, от двух других дошкольных учреждений ответ на момент публикации не поступил.