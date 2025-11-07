Захарова посмеялась над решением ЕК о запрете Шенгена для россиян
Все заявления россиян на получения Шенгена теперь будут проходить усиленные процедуры
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Еврокомиссия, вероятно, решила, что странам Евросоюза нужны не платежеспособные туристы, а нелегальные мигранты. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Брюсселя об ограничении выдачи россиянам многократных шенгенских виз в страны ЕС.
«Еврокомиссия, видимо, рассудила так: зачем Западной Европе кредитоспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты?», — цитирует РИА Новости дипломата. По словам еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера, все заявления россиян на получение шенгенской визы теперь будут проходить усиленные процедуры проверки и высокий уровень контроля.
Еврокомиссия ввела полный запрет на многократные шенгенские визы для граждан России. Ограничения в визовой политике между Россией и ЕС начали вводиться еще в сентябре 2022 года. Тогда Евросоюз полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Динамика туристических потоков из России в ЕС за последние годы демонстрирует значительное снижение:
