Захарова посмеялась над решением ЕК о запрете Шенгена для россиян

Еврокомиссия, вероятно, решила, что странам Евросоюза нужны не платежеспособные туристы, а нелегальные мигранты. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Брюсселя об ограничении выдачи россиянам многократных шенгенских виз в страны ЕС.

«Еврокомиссия, видимо, рассудила так: зачем Западной Европе кредитоспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты?», — цитирует РИА Новости дипломата. По словам еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера, все заявления россиян на получение шенгенской визы теперь будут проходить усиленные процедуры проверки и высокий уровень контроля.