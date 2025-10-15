В Госдуме рассказали об изменениях для пенсионеров до конца 2025 года

В России до конца 2025 года пенсионеров ожидают значимые изменения, включая повышение пенсий для граждан, у которых изменится пенсионный статус из-за жизненных обстоятельств. Об этом 14 октября сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин («Единая Россия») со ссылкой на официальные данные правительства и Социального фонда России.
По словам депутата, в октябре уже вступило в силу повышение пенсий для военных и сотрудников силовых структур: выплаты увеличились на 7,6 процента вслед за ростом денежного довольствия действующих военнослужащих и сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и других ведомств. «Перерасчет произведен автоматически, и уже октябрьские выплаты поступают с учетом нового коэффициента», — отметил Говырин, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что аналогичные перерасчеты коснутся и других категорий пенсионеров до конца 2025 года, если у них изменится пенсионный статус, например, при достижении 80-летнего возраста или при установлении инвалидности.
Депутат пояснил, что для лиц, достигших 80 лет, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличивается вдвое. Перерасчет происходит автоматически и отражается уже в следующей выплате. При установлении инвалидности впервые назначается соответствующий вид пенсии, а для инвалидов первой группы предусматривается дополнительная надбавка на уход. Кроме того, для работающих пенсионеров действует специальный порядок: как только Социальный фонд получает сведения о прекращении трудовой деятельности, пенсия индексируется с учетом всех пропущенных повышений, накопившихся за период работы.
В Социальном фонде уточняют, что все перерасчеты проводятся без заявлений со стороны пенсионеров — выплаты пересчитываются в автоматическом режиме на основании данных из государственных реестров и ведомств. Это позволяет обеспечить своевременное получение повышенных пенсий без лишней бюрократии. По официальной информации, меры по индексации и перерасчету охватят все основные категории пенсионеров, включая военнослужащих, сотрудников силовых структур, граждан с инвалидностью и лиц, достигших 80 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.