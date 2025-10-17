В Европе повысятся цены на продукты из-за российских санкций

Страны Запада готовятся к росту цен на продукты из-за антироссийских санкций. Правительство РФ ограничило вывоз минеральных удобрений государствам, не входящим в ЕАЭС, до конца мая 2026 года. Удобрения часто используют американские и европейские заказчики. Как рассказали эксперты URA.RU, Россия таким образом покажет зависимость наших оппонентов от этого сырья, а еще обеспечит доступность продуктов внутри страны.
Ограничения на вывоз удобрений будут действовать с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года, указано в документе. В это время производителям нельзя экспортировать больше 18 690 257 тонн шести видов минеральных удобрений, перечисленных в постановлении. Речь идет о веществах, которые содержат преимущественно азот и фосфор, следует из данных номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. Ограничения не распространяются на Абхазию и Южную Осетию, отмечено в документе.
«Это обеспечит достаточный уровень удобрений на внутреннем рынке, что позволит наладить бесперебойную работу сельхозтоваропроизводителей», — добавили в пресс-службе правительства РФ.
Если Россия сократит поставки минеральных удобрений на мировой рынок, то другие государства столкнутся с ростом цен на продукты, ведь из-за дефицита этих веществ будет повышаться их стоимость, обратил внимание URA.RU доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод. Прежде всего, это коснется США и стран Европейского союза, которые продолжают разжигать конфликты с Россией, отказываясь от выгодного для себя экономического сотрудничества, добавил эксперт.
«Россия занимает лидирующие позиции на мировом рынке удобрений с долей от 18 до 20%. Не желая наладить отношения с РФ, наши оппоненты приближаются к экономическому кризису, потому что более выгодных поставщиков они не найдут», — полагает Холод.
Возможности России по производству минеральных удобрений нельзя сравнить ни с одной страной — у нас есть условия для разработки всех ее классов. Это азотные, калийные и фосфорные, которые затем смешивают для получения конкретных веществ, например, аммиака, сообщил эксперт. «Так, азотные удобрения делают на основе природного газа, запасы которого продолжают оставаться высокими. Калийные — благодаря ресурсам месторождений соответствующих солей, которые тоже есть в России. А фосфорные — тоже на базе сырья соответствующих месторождений. Одно из самых больших находится на Кольском полуострове (Мурманская область — прим. ред.)», — привел примеры Холод.
Именно поэтому антироссийская политика стран коллективного Запада окажется губительной для экономики Европы, подчеркнул специалист. «Они не могут позволить себе экстенсивное развитие производства, то есть увеличение его объемов за счет расширения площадей. А значит единственным для них шансом остается использование химических материалов. Земля в Европе очень бедная, так как ее используют десятки веков, например, в Голландии это вообще „пух“, поэтому им не обойтись без минеральных удобрений, которые они используют в огромном количестве», — объяснил эксперт.
Несмотря на очень высокий экспортный потенциал РФ на рынке минеральных удобрений, власти не забывают о потребностях внутри страны, заявил URA.RU руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов. «Объемы их производства в России выше потребностей, но это не значит, что можно экспортировать этот товар, не задумываясь о рисках. Очень важно сохранять его в избытке, чтобы производители не ориентировались только на конъюнктуру мирового рынка при внутреннем ценообразовании, а учитывали разные покупательные способности фермеров. Проще говоря, таким образом власти снижают риски повышения цен на удобрения», — резюмировал Тихонов.
