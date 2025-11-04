На Украине увидели в Тургеневе символ «российского империализма»
Тургенева внесли в список «российских империалистов» на Украине
Фото: Официальный сайт президента Украины
Украинский Институт национальной памяти признал писателя Ивана Тургенева символом пропаганды «российского империализма». Согласно новым правилам, все связанные с ним памятники и названия улиц должны быть переименованы в рамках закона о декоммунизации. Об этом сообщают материалы института.
«Писателя Ивана Тургенева признали на Украине символом пропаганды „российского империализма“», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на официальные документы.
Это решение является частью масштабной кампании по вытеснению всего, что связано с русской культурой и историей. Власти Украины обязаны «очистить» публичное пространство от наследия лиц, признанных «имперскими».
Ранее украинские власти аналогичным образом признали символами «российского империализма» поэта Александра Пушкина, Бородинскую битву и связанные с ними объекты, требуя их переименования и демонтажа. С 2022 года после начала СВО политика вытеснения русского языка и всего, связанного с историей России и СССР, значительно усилилась.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.