Тургенева внесли в список «российских империалистов» на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины

Украинский Институт национальной памяти признал писателя Ивана Тургенева символом пропаганды «российского империализма». Согласно новым правилам, все связанные с ним памятники и названия улиц должны быть переименованы в рамках закона о декоммунизации. Об этом сообщают материалы института.

«Писателя Ивана Тургенева признали на Украине символом пропаганды „российского империализма“», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на официальные документы.

Это решение является частью масштабной кампании по вытеснению всего, что связано с русской культурой и историей. Власти Украины обязаны «очистить» публичное пространство от наследия лиц, признанных «имперскими».

