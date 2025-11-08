Логотип РИА URA.RU
Общество

В Кургане планируют благоустроить территорию вокруг улицы Фарафонова

08 ноября 2025 в 23:05
В Кургане вокруг улицы Фарафонова обустроят пешеходные зоны и газоны

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Власти Кургана планируют дальнейшее благоустройство территории вокруг недавно открытой дороги на улице Фарафонова. Перспективы чиновники обсудили в ходе рабочего объезда по ряду городских объектов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Участники объезда обсудили варианты дальнейшего благоустройства прилегающей территории новой дороги вдоль многоквартирных домов 7-го микрорайона, а также в другую сторону — от нового ФОКа в сторону улицы Мальцева. В перспективе — обустроить пешеходные тропинки и благоустроить газоны, наполнить территории малыми архитектурными формами», — сообщила пресс-служба администрации города Кургана.

Особое внимание во время объезда было уделено соблюдению Правил благоустройства и вопросам содержания улично-дорожной сети. Административно-технической инспекции были даны поручения по контролю за привлечением к ответственности ресурсоснабжающих организаций, нарушающих благоустройство газонов при проведении раскопок. Департаменту экономического развития, предпринимательства и торговли указали на необходимость усиления работы с бизнесом по содержанию и приведению в надлежащий вид входных групп и прилегающих территорий торговых точек.

Власти Кургана продолжают работу по улучшению городской среды: ранее было опубликовано постановление о комплексном развитии территории в районе Дзержинского кольца, где планируется построить новый жилой район с магазинами, спортивными и культурными объектами. В городе уже реализуются аналогичные проекты, в частности, на улице Сухэ-Батора и в центре.

