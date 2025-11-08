В Кургане вскрылись массовые нарушения прав работников лесной отрасли

В Кургане торговцы лесоматериалами платят сотрудникам меньше минималки и не пускают их в отпуск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ходе выездной проверки работодателей, занимающихся торговлей пило- и лесоматериалами в Кургане, были выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Федерации профсоюзов Курганской области.

«При проверке на месте были выявлены следующие нарушения трудового законодательства: отсутствие специальной оценки условий труда на рабочем месте работников (СОУТ), трудовые договоры у многих не оформлены, экземпляры не выдаются „на руки“ работникам. Ежегодные оплачиваемые отпуска не предоставляются в соответствии с требованиями трудового законодательства, не все работодатели индексируют заработную плату мотивируя тем, что нет средств для повышения», — сообщила пресс-служба Федерации профсоюзов Курганской области.

Многие работодатели утверждают, что их сотрудники работают на неполную ставку, поэтому зарплата ниже минимального размера оплаты труда. При этом работники часто не осознают, что из-за низкой зарплаты они теряют годы стажа, необходимые для назначения пенсии. Федерация профсоюзов предупреждает, что после окончания моратория на проверки все выявленные нарушения станут основанием для надзорных проверок и штрафов.

