Челябинка украла более 500 тысяч рублей из нацпроекта «Демография»

В Челябинской области оперативники раскрыли факты хищения бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта «Демография». Сумма украденных средств составила более полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Оперативники УЭБиПК ГУ МВД установили, что 25-летняя жительница Челябинской области, в составе группы лиц по предварительному сговору, использовала фиктивное свидетельство о рождении несуществующего ребенка. Она предоставила недостоверные сведения с целью улучшения жилищных условий, что дало возможность незаконно получить социальные выплаты и пособия в рамках нацпроекта „Демография“», — сообщили в ведомстве.