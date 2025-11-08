Челябинцам назвали цены на новые машины, которые сильно подешевели с начала года

Сильнее всех подешевел Chery Tiggo 4 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средняя цена на новые автомобили в Челябинской области с января 2025 года снизилась на 9,5% и на текущий момент составляет 2,38 млн рублей. Некоторые модели потеряли в цене более существенно. Например, Chery Tiggo 4 подешевел на 16%. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто».

«Chery Tiggo 4 подешевел до 2,09 млн рублей. Среди других моделей, цены на которые снизились, — Belgee X70 (цена упала на 6% с начала года, до 3,12 млн), HAVAL M6 (снижение на 5,7%, цена — 2,16 млн), Solaris HC (снижение цены на 5%, стоимость — 2,73 млн рублей) и HAVAL F7 (цена уменьшилась на 3,1%, до 3,14 млн рублей)», — говорится в исследовании.

Также фиксируется снижение стоимости LADA Niva Travel. Она стала дешевле на 3,2% и сегодня обойдется в 1,46 млн рублей. При этом за прошедший месяц средняя стоимость новых авто в регионе снизилась на 4%.

