На челябинской трассе из школьного автобуса эвакуировали 20 детей. Видео
У школьного автобуса под Ашой сломалось колесо
Фото: Илья Московец © URA.RU
Под Ашой (Челябинская область) 20 детей пришлось эвакуировать из автобуса после поломки школьного автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
«У школьного автобуса, который следовал в Уфу из башкирского села Аркаулова, на территории Ашинского района сломалось колесо. В салоне находилось 20 школьников в сопровождении взрослых. Из-за возникших механических повреждений дальнейшее движение автобуса стало небезопасным и была осуществлена эвакуация детей», — отмечает пресс-служба ГАИ по региону.
Для продолжения поездки детей был оперативно направлен резервный автобус. В результате происшествия никто из детей и взрослых не получил травм.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!