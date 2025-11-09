Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

На челябинской трассе из школьного автобуса эвакуировали 20 детей. Видео

09 ноября 2025 в 13:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
У школьного автобуса под Ашой сломалось колесо

У школьного автобуса под Ашой сломалось колесо

Фото: Илья Московец © URA.RU

Под Ашой (Челябинская область) 20 детей пришлось эвакуировать из автобуса после поломки школьного автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

«У школьного автобуса, который следовал в Уфу из башкирского села Аркаулова, на территории Ашинского района сломалось колесо. В салоне находилось 20 школьников в сопровождении взрослых. Из-за возникших механических повреждений дальнейшее движение автобуса стало небезопасным и была осуществлена эвакуация детей», — отмечает пресс-служба ГАИ по региону.

Для продолжения поездки детей был оперативно направлен резервный автобус. В результате происшествия никто из детей и взрослых не получил травм.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал