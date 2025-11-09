У школьного автобуса под Ашой сломалось колесо Фото: Илья Московец © URA.RU

Под Ашой (Челябинская область) 20 детей пришлось эвакуировать из автобуса после поломки школьного автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

«У школьного автобуса, который следовал в Уфу из башкирского села Аркаулова, на территории Ашинского района сломалось колесо. В салоне находилось 20 школьников в сопровождении взрослых. Из-за возникших механических повреждений дальнейшее движение автобуса стало небезопасным и была осуществлена эвакуация детей», — отмечает пресс-служба ГАИ по региону.

Для продолжения поездки детей был оперативно направлен резервный автобус. В результате происшествия никто из детей и взрослых не получил травм.