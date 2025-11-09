В челябинской школе на камеру жестоко избили подростка

Потерпевший получил несколько десятков ударов кулаком и ногами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школе Миасса Челябинской области сверстник избил 13-летнего школьника руками и ногами. Насилие над несовершеннолетним сопровождалось видеосъемкой на камеру телефона. Об этом URA.RU сообщили в СУ СКР по региону.

«В социальных сетях опубликовано видео, на котором ученик одной из школ Миасса применяет физическое насилие к своему сверстнику. Он нанес несколько десятков ударов по голове и телу потерпевшего», — следует из заявления ведомства.