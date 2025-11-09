В челябинской школе на камеру жестоко избили подростка
Потерпевший получил несколько десятков ударов кулаком и ногами
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В школе Миасса Челябинской области сверстник избил 13-летнего школьника руками и ногами. Насилие над несовершеннолетним сопровождалось видеосъемкой на камеру телефона. Об этом URA.RU сообщили в СУ СКР по региону.
«В социальных сетях опубликовано видео, на котором ученик одной из школ Миасса применяет физическое насилие к своему сверстнику. Он нанес несколько десятков ударов по голове и телу потерпевшего», — следует из заявления ведомства.
Следственный отдел по городу Миасс СУ СК России по области проводит комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств инцидента по статье 293 УК РФ (халатность). По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
