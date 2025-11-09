«Трактор» одержал победу над «Адмиралом» во Владивостоке

Дубль Гросса принёс «Трактору» победу над «Адмиралом» Фото: Владислав Урванцев © URA.RU

На «Фетисов-Арене» во Владивостоке состоялась игра регулярного чемпионата КХЛ между местным «Адмиралом» и челябинским «Трактором». Исход поединка оказался на стороне гостей и черно-белые уверенно одержали победу со счётом 3:1. Об этом передает корреспондент URA.RU, следивший за поединком.

«Первый отрезок игры остался без результативных действий, но уже на 14-й минуте второго периода нападающий „Трактора“ Джош Ливо первым поразил ворота „Адмирала“, выведя свою команду вперед. Всего восемь минут спустя, на 22-й минуте, защитник Джордан Гросс упрочил преимущество челябинцев, забив вторую шайбу. Ещё до конца второго периода, на 34-й минуте матча, Гросс вновь отличился, оформив дубль и доведя счёт до разгромного — 3:0», — передает корреспондент URA.RU.

Хозяева смогли ответить лишь одной шайбой на 58-й минуте. Форвард Павел Шэн отквитал одну шайбу, сократив отставание и установив окончательный счет игры — 3:1 в пользу «Трактора».

