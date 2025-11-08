«Сезон начался»: челябинцам рассказали, сколько можно заработать на сборе шишек
В лесхозе рассказали об определенных требованиях к сбору шишек
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Челябинской области начинается сезон сбора сосновых шишек и объявлено о приеме этого сырья от населения. Важны побеги, собранные непосредственно с деревьев в 2025 году. Цена за килограмм составит 40 рублей. Об этом рассказали в Увельском лесхозе.
«Наступает сезон сбора сосновой шишки, в связи с чем Увельский лесхоз готов принять от населения сосновую шишку размером не менее 3–3,5 см. Шишка должна быть „закрытая“, собрана в этом году непосредственно с самого дерева. Цена за килограмм — 40 рублей», — говорится в сообщении учреждения в соцсети «ВКонтакте».
В августе 2025 года природнадзор ХМАО предупреждал югорчан о брачном периоде у лосей, который начинался одновременно с сезоном кедровых шишек. Сборщиков просили остерегаться диких животных при походе в лес.
