«Сезон начался»: челябинцам рассказали, сколько можно заработать на сборе шишек

В лесхозе рассказали об определенных требованиях к сбору шишек Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Челябинской области начинается сезон сбора сосновых шишек и объявлено о приеме этого сырья от населения. Важны побеги, собранные непосредственно с деревьев в 2025 году. Цена за килограмм составит 40 рублей. Об этом рассказали в Увельском лесхозе.

«Наступает сезон сбора сосновой шишки, в связи с чем Увельский лесхоз готов принять от населения сосновую шишку размером не менее 3–3,5 см. Шишка должна быть „закрытая“, собрана в этом году непосредственно с самого дерева. Цена за килограмм — 40 рублей», — говорится в сообщении учреждения в соцсети «ВКонтакте».