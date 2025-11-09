Челябинские туристы стали выбирать зимние туры с фотосессиями

Зимние туристические тропы ждут челябинцев за свежими эмоциями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские путешественники даже зимой спешат за впечатлениями на природу, чтобы сделать великолепные селфи и хорошо отдохнуть. Участники турбизнеса рассказали URA.RU про новый тренд: многим важно не только сходить в поход, но и принести из него серию фотоснимков, чтобы поделиться впечатлениями друзьями в соцсетях. Туриндустрия с приходом холодов не только не замерла, но и приготовила любителям активного отдыха много увлекательных маршрутов.

Новый год под вокруг елки

Бурное развитие внутреннего туризма привело к ажиотажу в нацпарке «Таганай». Стоило открыть на сайте бронирование мест на 31 декабря, как все слоты раскупили. И так каждый год. В пресс-службе учреждения URA.RU пояснили, что повышенный интерес наблюдают последние семь лет. Туристы отправляются в путешествие за впечатлениями. Причем такими, чтобы эстетику туробъектов можно было перенести в соцсети.

«Люди идут за тем, чтобы сделать на вершине горы высокохудожественную фотографию и порадовать ею своих друзей. Многих интересует деревенский быт с обставленными красиво ужинами и расписанными валенками, травяным чаем с самоваром так, чтобы это выглядело эстетично. Организаторы маршрутов стали учитывать этот спрос, поэтому заранее предусматривают локации, где можно будет остановиться для фотосессий. Фотографы стали сопровождать туристов на протяжении пути», — пояснил URA.RU директор «А2 тур» Андрей Шалашов.

Требования к эстетике стали заметны во всем. И антураж, и природные панорамы, и гастрономические блюда — все должно соответствовать уровню. Даже качество фото- и видеокадров. Умеющих кататься на сноубордах и горных лыжах челябинцев пригласили работать в Магнитогорск на горнолыжную трассу. В обязанности будет входить проведение видеосъемки на ходу, прямо во время спуска. Вакансия отразила тренд на визуальную составляющую отдыха.

Спуск с комфортом

Южный Урал остался точкой притяжения для горнолыжников. Челябинцам ехать до 14 горнолыжных комплексов (ГЛК) относительно недалеко, и этим преимуществом они продолжат пользоваться.

«Туристы выберут ГЛК, где есть развитая инфраструктура. Многим хочется не просто покататься, но и погреться, глинтвейн попить, послушать концерт», — рассказала URA.RU директор туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева.

Спрос на горнолыжный отдых курорты смогут удовлетворить, когда будет устойчивый снежный покров. Так же и катания на снегоходах. Шалашов отметил, что они станут популярны через месяц, когда сформируется снежный наст.

Кроме катания, любители спортивного отдыха ждут от курорта свежих впечатлений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силы ветра спортивный дух

Директора «А2 тур» расположил нацпарки в своей личной турнирной таблице. На первое место поставил «Таганай».

«В нем имеется развитая инфраструктура, коллектив парка обеспечил доступность маршрутов с маркировкой и аншлагами. На второе место поставлю „Зюраткуль“ со стороны Сибирки и кордона. Оттуда туристы смогут сходить на Нургуш и Москаль. Третье — у „Зигальги“, которая в сторону Трехгорного», — заявил собеседник информагентству.

Эксперт отметил, что путешественники все чаще стали выбирать восхождение на гору Иремель. Зимний сезон там уже начался, более того, катальный сезон для себя успели открыть спортсмены-кайтеры. Экстремалы цепляются за кайт, который силой ветра тянет их за собой по снежной целине иремельского плато.

На Аракульских шиханах в районе Вишневогорска туристы увидят скальный массив протяженностью свыше двух километров. Со смотровой площадки «Ветродуй» откроется панорама на озеро Аракуль — тектонический водоем с чистой и прохладной водой. Озеро признали гидрологическим памятником природы.

«Шапка» изо льда

Традиционные для региона горнолыжные спуски и походы по лесным тропам дополнят другие туристические объекты и виды отдыха. Васильева рассказала URA.RU про стабильный спрос на челябинские термы «Баден-Баден», поездки на источники в Тюмень, где водные процедуры на морозе можно совместить с экскурсионной активностью.

Главной целью поездки в Саткинский округ может стать посещение нацпарка «Зюраткуль» и обзор гейзера. Каждый год бьющий из-под земли фонтан обрастает «шапкой», принимающей различную форму. Но ее не будет до прихода настоящих морозов. По дороге к главным достопримечательностям надо заглянуть на лосиную ферму, где можно покормить животных с рук капустой и морковкой.

Пар над сугробами

Связанный с водными процедурами отдых зимой будет популярным, как и летом. Шалашов заметил, что многие путешественники выбирают русскую баню с фитобочкой. Владельцы туробъектов, отвечая требованиям момента, активно ими оснащаются. В Веселовке «Веселая мельница» стилизовала свои парные под героев русских народных сказок.

«Многим нравятся наши банные чаны под открытым небом под старинными соснами. И гости едут. Но не только за банным отдыхом. Зимой тропа на Вторую сопку Уреньги не зарастет снежными сугробами: многие хотят подняться, чтобы увидеть родной край с высоты птичьего полета», — рассказала URA.RU гостеприимная хозяйка Татьяна Рыбкина.

Взобраться на гору можно пешком или на снегоболотоходе. Для тех, кто любит прогулки полегче, будет работать трехкилометровая тропа «Веселовская околица» вокруг села. Приезжие смогут посетить сельский музей «Веселовские истории». В заведении гости ознакомятся с бытом деревни, увидят экспозицию, стилизованную под жилище первобытного человека.

Культурный вектор

Популярностью пользуются гора Сугомак и Слюдорудник под Кыштымом. Поездка с трансфером, работой экскурсовода и страховкой на один день обойдется в 3500 рублей с человека.

В поселке сохранились многокилометровые лабиринты заброшенных слюдяных шахт, по которым можно совершать подземные прогулки. Желающие смогут провести здесь не один день. Для ночевки есть домики, которые сдаются в аренду.

Часто Кыштым посещают, отправившись в свердловскую Сысерть. В самой Сысерти можно окунуться в мир Павла Бажова: посетить его дом-музей и пройтись по природному парку «Бажовские места». В Кыштыме гостей ждет знакомство с «Белым домом» — усадьбой Демидовых, и Христорождественским собором. А у подножия Сугомака есть мраморная пещера и живописное озеро.

«Среди других востребованных направлений будут поездки в челябинский зоопарк для ребят из соседних городов и посещение конных клубов „Рифей“ и „Пегас“. Останутся в топе посещений визиты туры в парк-музей российской истории России „Гардарика“, — рассказала Васильева.

Парк под открытым небом показывает исторические эпохи от Древней Руси до Великой Отечественной войны. Детей увлекут интерактивные программы с мастер-классами и реконструкциями.

В шахтах под Кыштымом добывали слюду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конфеты с конвейера

Выбор у туристов еще шире. Для любителей промышленного туризма в регионе открыты двери действующих производств. Во время экскурсии на кондитерскую фабрику «Южуралкондитер» гости могут наблюдать за созданием сладостей и продегустировать их прямо с конвейера. Визит в музей Златоустовской оружейной фабрики «Арсенал» поможет увидеть более 1200 экспонатов: от исторического украшенного оружия до работ современных мастеров. Некоторые из них разрешили брать в руки.

Васильева уточнила: туроператоры разработали программы, которые объединяют промыслы, историю и природу. Например, поездка в чебаркульские Кундравы с гастрономическим мастер-классом по лепке пельменей органично дополнит впечатления от индустриальных пейзажей, создав целостный образ региона.