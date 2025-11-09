Челябинский гимнаст Калистратов стал чемпионом на первенстве России. Фото
Челябинец Семен Калистратов завоевал золото за кольца
Фото: пресс-служба минспорта Челябинской области
На первенстве России по спортивной гимнастике, которое прошло в Казани, челябинский гимнаст Семен Калистратов получил четыре медали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минспорта.
«Спортсмен Семен Калистратов, представляющий СШОР „ЧТЗ“, добился успеха в нескольких дисциплинах на первенстве России. Он завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах, а также три серебряные — в многоборье, на брусьях и на перекладине», — отмечает пресс-служба.
Тренирует юного спортсмена Семен Еремин. Успехи челябинских спортсменов продолжаются. Ранее спортсменка из Челябинска Таисия Киреева стала обладателем золотой медали чемпионата мира по самбо, который проходил в Бишкеке.
Семен Калистратов показал внушительные успехи на первенстве РФ по спортивной гимнастике
