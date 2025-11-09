Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

Водителей предупреждают о сложной обстановке на дорогах Челябинской области

09 ноября 2025 в 11:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Из-за снегопада челябинских водителей просят быть осторожными

Из-за снегопада челябинских водителей просят быть осторожными

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водителей предупреждают о сложной обстановке на дорогах Челябинской области. Мокрый снег затрудняет движение сразу на двух ключевых участках региона. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. 

«На 25-м километре автодороги „Подъезд к городу Екатеринбург“ наблюдается мокрый снег. На 1757-м километре трассы М-5 „Урал“ (Миасс) идет снег», — заявляют в ведомстве. 

Водителей просят проявлять максимальную бдительность на дорогах. А также строго соблюдать дистанцию и не превышать скорость.

Продолжение после рекламы

В соцсетях дальнобойщики жалуются на заторы и пробки в горнозаводской зоне. Фуры стоят в районе Златоуста в сторону Челябинска. На дорогах работает спецтехника, отмечают в ГАИ. Экипажи ДПС работают в усиленном режиме.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал