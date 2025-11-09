Водителей предупреждают о сложной обстановке на дорогах Челябинской области
Из-за снегопада челябинских водителей просят быть осторожными
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Водителей предупреждают о сложной обстановке на дорогах Челябинской области. Мокрый снег затрудняет движение сразу на двух ключевых участках региона. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
«На 25-м километре автодороги „Подъезд к городу Екатеринбург“ наблюдается мокрый снег. На 1757-м километре трассы М-5 „Урал“ (Миасс) идет снег», — заявляют в ведомстве.
Водителей просят проявлять максимальную бдительность на дорогах. А также строго соблюдать дистанцию и не превышать скорость.
В соцсетях дальнобойщики жалуются на заторы и пробки в горнозаводской зоне. Фуры стоят в районе Златоуста в сторону Челябинска. На дорогах работает спецтехника, отмечают в ГАИ. Экипажи ДПС работают в усиленном режиме.
