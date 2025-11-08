Челябинским автомобилистам показали сложную обстановку на трассе М-5

Автомобилистов предупредили о дожде и снеге в районе Златоуста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинских автомобилистов предупредили о сложной обстановке на трассе М-5 «Урал». Осадки в виде дождя и снега наблюдаются на 1738-м и 1755-м километрах федеральной автомагистрали, в районе Златоуста и хребта Уреньга. Соответствующее видео и комментарий выпустила Госавтоинспекция региона.

«Госавтоинспекция информирует о дорожной обстановке на 1738 км и 1755 км а/д М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск). Идут осадки в виде дождя и снега», — говорится в сообщении ведомства. Госавтоинспекция призвала водителей быть особенно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

На трассе М-5 «Урал» около Златоуста уже наблюдались сложности с движением из-за снегопада 17 октября. В горнозаводской зоне шел снегопад. Движение из-за погоды на трассе М-5 «Урал» было затруднено в обоих направлениях.