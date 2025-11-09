Как заказать социальное такси в Тюмени

Программа социального такси доступна во всех муниципалитетах Тюменской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Маломобильным жителям Тюменской области бывает необходимо посещать медицинские учреждения. Однако, если сделать это самостоятельно они не могут, для тюменцев предусмотрено социальное такси до больницы. Как оформить данную услугу — в материале URA.RU.

Кому доступно социальное такси

Воспользоваться доставкой до социально значимых учреждений региона могут лица с инвалидностью I и II групп, а также дети-инвалиды, у которых в программе реабилитации зафиксированы II или III степень ограничений способности к передвижению. Эту же услугу могут получить юные тюменцы с нарушениями зрения I и II групп, а также граждане, чья способность к самостоятельному передвижению ограничена, при наличии документов, подтверждающих это.

Куда можно поехать на социальном такси

Служба социального такси предоставляет возможность транспортировки граждан до различных учреждений. Среди доступных направлений — медицинские организации, аптеки, протезно-ортопедические предприятия, учреждения в сфере спорта, культуры, образования и занятости. Также можно доехать до учреждений медико-социальной экспертизы, органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, нотариальных контор, судов, центров расчетов за жилищно-коммунальные услуги, отделений «Почты России» и вокзалов.

Как заказать социальное такси

Чтобы воспользоваться данной услугой, тюменцам требуется обратиться в диспетчерский пункт по месту жительства. В каждом муниципалитете Тюменской области есть свое учреждение, занимающее оформлением социального такси. Например, в Тюмени с этим работает Региональный центр сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов. Чтобы оформить доставку, необходимо позвонить по номеру телефона 8(3452) 551-631.