Как заказать социальное такси в Тюмени
Программа социального такси доступна во всех муниципалитетах Тюменской области
Маломобильным жителям Тюменской области бывает необходимо посещать медицинские учреждения. Однако, если сделать это самостоятельно они не могут, для тюменцев предусмотрено социальное такси до больницы. Как оформить данную услугу — в материале URA.RU.
Кому доступно социальное такси
Воспользоваться доставкой до социально значимых учреждений региона могут лица с инвалидностью I и II групп, а также дети-инвалиды, у которых в программе реабилитации зафиксированы II или III степень ограничений способности к передвижению. Эту же услугу могут получить юные тюменцы с нарушениями зрения I и II групп, а также граждане, чья способность к самостоятельному передвижению ограничена, при наличии документов, подтверждающих это.
Куда можно поехать на социальном такси
Служба социального такси предоставляет возможность транспортировки граждан до различных учреждений. Среди доступных направлений — медицинские организации, аптеки, протезно-ортопедические предприятия, учреждения в сфере спорта, культуры, образования и занятости. Также можно доехать до учреждений медико-социальной экспертизы, органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, нотариальных контор, судов, центров расчетов за жилищно-коммунальные услуги, отделений «Почты России» и вокзалов.
Как заказать социальное такси
Чтобы воспользоваться данной услугой, тюменцам требуется обратиться в диспетчерский пункт по месту жительства. В каждом муниципалитете Тюменской области есть свое учреждение, занимающее оформлением социального такси. Например, в Тюмени с этим работает Региональный центр сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов. Чтобы оформить доставку, необходимо позвонить по номеру телефона 8(3452) 551-631.
Однако стоит понимать, что заказы принимаются за 3-5 дней до планируемой поездки. При этом суббота и воскресенье — выходные. В эти дни заявки приниматься не будут.
