Тюменцам предлагают стоматологические туры в Китай
Лечение будет проводиться в государственной клинике
Фото: Илья Московец © URA.RU
Жителям Тюмени предлагают стоматологические туры в Китай. Вылет в город Хэйхэ осуществляется из Благовещенска. Соответствующая информация опубликована на одном из сайтов бесплатных объявлений.
«Стоматологические туры в Китай. Организация и сопровождение поездки в город Хэйхэ из Благовещенска»,— говорится в объявлении.
В тексте указано, что услуги проводятся в государственной клинике. Пациента встречают в аэропорту и сопровождают до гостиницы и в медцентр. Перед поездкой проводится онлайн-встреча с врачом и консультация.
