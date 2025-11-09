Тюменцам предлагают стоматологические туры в Китай

Жителям Тюмени предлагают стоматологические туры в Китай. Вылет в город Хэйхэ осуществляется из Благовещенска. Соответствующая информация опубликована на одном из сайтов бесплатных объявлений.

«Стоматологические туры в Китай. Организация и сопровождение поездки в город Хэйхэ из Благовещенска»,— говорится в объявлении.

В тексте указано, что услуги проводятся в государственной клинике. Пациента встречают в аэропорту и сопровождают до гостиницы и в медцентр. Перед поездкой проводится онлайн-встреча с врачом и консультация.