Информацию о неисправных тормозах проверяют сотрудники ГИБДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени днем 8 ноября автомобиль Honda сбил 10-летнего ребенка на улице Республики. Как поделился водитель с сотрудниками ГИБДД, у его авто отказали тормоза, и он вылетел на газон.

Ребенок был сбит на газоне и получил травму ноги Фото: telegram-канал Госавтоинспекции Тюменской области





«10-летний школьник сбит вчера днем автомобилем Honda на газоне на улице Республики, 241 в Тюмени. Как пояснил сотрудникам Госавтоинспекции 50- летний водитель, у автомобиля отказали тормоза, он не справился с управлением, машина выехала на газон и наехала на мальчика», — сообщается в telegram-канале регионального Управления Госавтоинспекции.