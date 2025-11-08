Тюменцы пересаживаются на электрокары

Электрокар можно приобрести в Тюменской области за 3,2 миллиона рублей Фото: Екатерина Крылова © URA.RU

В Тюменской области в сравнении с прошлым годом спрос на электрокары вырос на 38%, а цены на них упали на треть. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Авто».

«Интерес жителей Тюменской области к электромобилям с пробегом продолжает расти. В сентябре 2025 года спрос увеличился на 34% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость электрокаров с пробегом в регионе снизилась на 30%, до 2 100 000 рублей», — сообщили URA.RU эксперты.