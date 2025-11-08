У курившего 50 лет тюменца нашли сразу два онкозаболевания
Пациент, активно занимавшийся рыбалкой и огородом, не чувствовал симптомов
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Тюменской области 70-летний житель, считавший себя здоровым, проходя плановую флюорографию, узнал о наличии у него сразу двух онкологических заболеваний. У курившего более 50 лет мужчины обнаружили рак легкого и В-клеточную лимфому. Об этом сообщает издание «АиФ-Тюмень».
«70-летний житель Тюменской области долгое время считал себя абсолютно здоровым человеком... Однако при этом он курил по пачке сигарет каждый день на протяжении более 50 лет. Онкологи не только исключили у пациента метастатическое поражение внутригрудных лимфоузлов, но также выявили совершенное иное заболевание», — рассказывают на сайте.
Пациент, активно занимавшийся рыбалкой и огородом, не чувствовал симптомов. После обнаружения на флюорографии изменений его направили в Медицинский город, где КТ выявило 12-миллиметровый узелок.
Врач-онколог Валерия Жданова объяснила, что с учетом размеров очага и стадии заболевания пациенту была назначена радикальная операция — верхняя лобэктомия правого легкого. Врачи удалили долю легкого с опухолью и сохранили функцию органа. Дальнейшую тактику лечения лимфомы определят после пункции костного мозга.
- Ему 70 лет09 ноября 2025 03:42Это такой возраст что и лимфома и легкие могут по любой причине злокачествено перерождаться! У нас в стране многие недоживают до такого возраста, а в чем причина ответа фиг дождешся!