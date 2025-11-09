Логотип РИА URA.RU
Тюменские приставы конфисковали авто должников на сумму в полмиллиарда рублей

09 ноября 2025 в 10:43
За первое полугодие 2025 года приставы конфисковали 672 автомобиля

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

За первое полугодие 2025 года приставы в Тюменской области конфисковали у должников автомобили, стоимость которых составила 503 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном отделении Федеральной службы судебных приставов.

«В первом полугодии 2025 года судебные приставы Тюменской области арестовали 672 автомобиля должников. Их стоимость составила более 503 миллионов рублей», — передает данные РБК Тюмень.

При этом отмечается тенденция к снижению количества исполнительных производств. В 2024 году в первом полугодии их было зарегистрировано 1404, а в 2025 году уже 1071. Аналогичная ситуация и с запретами на выезд за границу — их число снизилось со 106 до 94,6 тысяч.

