Александр сейчас проходит повторную реабилитацию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Выпускник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Александр Липов, получивший тяжелое ранение ног в зоне СВО, восстановился после реабилитации в тюменском центре «Градостроитель». После ранения он с трудом передвигался и не чувствовал одну ногу. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале.

«Выпускник ТВВИКУ Александр Липов с февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции. После ранения с трудом ходил, не чувствовал одну ногу. Помочь ему взялись специалисты нашего центра „Градостроитель“», — пишет губернатор.

Для военнослужащего разработали индивидуальную программу восстановления. Уже после первого курса реабилитации у Александра восстановилось движение стопы и чувствительность. Молодой человек проходит повторную реабилитацию и учится заново ходить. В центре «Градостроитель» уже не первый год помогают бойцам СВО и их семьям преодолевать последствия боевых травм.

1/3 Выпускник ТВВИКУ Александр Липов на реабилитации Фото: telegram-канал губернатора Тюменской области