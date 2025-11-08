Врачи из Тюмени поставили на ноги бойца СВО после тяжелого ранения. Фото
Александр сейчас проходит повторную реабилитацию
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Выпускник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Александр Липов, получивший тяжелое ранение ног в зоне СВО, восстановился после реабилитации в тюменском центре «Градостроитель». После ранения он с трудом передвигался и не чувствовал одну ногу. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале.
«Выпускник ТВВИКУ Александр Липов с февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции. После ранения с трудом ходил, не чувствовал одну ногу. Помочь ему взялись специалисты нашего центра „Градостроитель“», — пишет губернатор.
Для военнослужащего разработали индивидуальную программу восстановления. Уже после первого курса реабилитации у Александра восстановилось движение стопы и чувствительность. Молодой человек проходит повторную реабилитацию и учится заново ходить. В центре «Градостроитель» уже не первый год помогают бойцам СВО и их семьям преодолевать последствия боевых травм.
Выпускник ТВВИКУ Александр Липов на реабилитации
Фото: telegram-канал губернатора Тюменской области
