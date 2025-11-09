Для жителей Тюменской области выпущено экстренное предупреждение
Порывы ветра усилятся до 18 м/с 10 ноября
Фото: Илья Московец © URA.RU
На территории Тюменской области в понедельник 10 ноября ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с и метель. Об этом предупредили власти региона в соцсети.
«В понедельник, 10 ноября, в Тюменской области ожидается ветер 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с», — сообщается в telegram-канале инфоцентра региона. В гидрометцентре региона также сообщается, что столбики термометров опустятся местами до -20 градусов.
Власти региона отметили, что на трассах ведется обработка от гололеда, а дорожная техника находится на дежурстве круглосуточно. Синоптики также предупреждают о снегопадах на территории региона.
