Для жителей Тюменской области выпущено экстренное предупреждение

Порывы ветра усилятся до 18 м/с 10 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

На территории Тюменской области в понедельник 10 ноября ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с и метель. Об этом предупредили власти региона в соцсети.

«В понедельник, 10 ноября, в Тюменской области ожидается ветер 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с», — сообщается в telegram-канале инфоцентра региона. В гидрометцентре региона также сообщается, что столбики термометров опустятся местами до -20 градусов.