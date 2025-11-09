Под Екатеринбургом водитель Lada Granta погиб в ДТП

В районе Березовского на трассе водитель не справился с управлением (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В районе Березовского на 22-м километре ЕКАД водитель автомобиля Lada Granta при обгоне не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем Livan. Об этом сообщает ГАИ по Свердловской области.

«Водитель Lada Granta не убедился в безопасности обгона, что привело к потере контроля над автомобилем и последующему столкновению», — сообщили в Госавтоинспекции. В результате ДТП водитель погиб на месте.

В сообщении добавили, что двое пассажиров отечественного автопрома после осмотра медиками отказались от госпитализации. Водитель автомобиля Livan был доставлен в медицинское учреждение с переломом ноги.

