Под Екатеринбургом водитель Lada Granta погиб в ДТП
В районе Березовского на трассе водитель не справился с управлением (архивное фото)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В районе Березовского на 22-м километре ЕКАД водитель автомобиля Lada Granta при обгоне не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем Livan. Об этом сообщает ГАИ по Свердловской области.
«Водитель Lada Granta не убедился в безопасности обгона, что привело к потере контроля над автомобилем и последующему столкновению», — сообщили в Госавтоинспекции. В результате ДТП водитель погиб на месте.
В сообщении добавили, что двое пассажиров отечественного автопрома после осмотра медиками отказались от госпитализации. Водитель автомобиля Livan был доставлен в медицинское учреждение с переломом ноги.
На месте происшествия работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности участников ДТП.
