Мэр Челябинска Лошкин поздравил самбистку Кирееву с блестящей победой в Киргизии

В финале челябинка была сильнее спортсменки из Узбекистана Фото: Управление по физической культуре и спорту администрации Челябинска

Глава Челябинска и президент региональной Федерации самбо Алексей Лошкин поздравил Таисию Кирееву с победой на чемпионате мира по самбо. Турнир проходит в Бишкеке (Киргизия) с 7 по 9 ноября. Мэр отметил талант, труд и характер девушки, подчеркнув значимость достижения, а также вклад ее тренеров и близких.

«Сердечно поздравляю нашу прославленную спортсменку Таисию Кирееву и ее тренеров — Андрея Вострикова и Салавата Мингазова — с блестящей победой на чемпионате мира по самбо! Триумф Таисии стал результатом упорного труда, таланта и несгибаемого характера нашей землячки. Системный подход тренерского состава, поддержка родных и близких сделали мечту о золотой медали реальностью», — процитировали слова Лошкина в мэрии Челябинска.

Градоначальник также отметил, что победа Таисии Киреевой демонстрирует потенциал челябинского спорта. Золотая медаль девушки может стать стимулом для молодого поколения спортсменов, подчеркнул политик.

