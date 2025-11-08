Мэр Челябинска Лошкин поздравил самбистку Кирееву с блестящей победой в Киргизии
В финале челябинка была сильнее спортсменки из Узбекистана
Фото: Управление по физической культуре и спорту администрации Челябинска
Глава Челябинска и президент региональной Федерации самбо Алексей Лошкин поздравил Таисию Кирееву с победой на чемпионате мира по самбо. Турнир проходит в Бишкеке (Киргизия) с 7 по 9 ноября. Мэр отметил талант, труд и характер девушки, подчеркнув значимость достижения, а также вклад ее тренеров и близких.
«Сердечно поздравляю нашу прославленную спортсменку Таисию Кирееву и ее тренеров — Андрея Вострикова и Салавата Мингазова — с блестящей победой на чемпионате мира по самбо! Триумф Таисии стал результатом упорного труда, таланта и несгибаемого характера нашей землячки. Системный подход тренерского состава, поддержка родных и близких сделали мечту о золотой медали реальностью», — процитировали слова Лошкина в мэрии Челябинска.
Градоначальник также отметил, что победа Таисии Киреевой демонстрирует потенциал челябинского спорта. Золотая медаль девушки может стать стимулом для молодого поколения спортсменов, подчеркнул политик.
Как сообщало URA.RU ранее, воспитанница челябинской школы «Динамо» Таисия Киреева завоевала золотую медаль в спортивном самбо. Она выступала в весовой категории до 72 кг. Ее соперницей была представительница Узбекистана Гулина Облокулова.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!