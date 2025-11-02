Курганцы пожаловались на опасную дорогу, которая появилась возле набережной. Фото
Возле набережной в Кургане появилась дорога, которой нет на карте
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Жители Кургана обнаружили опасную дорогу, которую накатали автомобилисты между набережной и детским садом №111. Они просят запретить проезд машин у пешеходной зоны. Об этом говорится в жалобе.
«Просим запретить проезд автомобилей между детсадом №111 и набережной реки Тобол. Здесь находится пешеходная зона, где гуляют жители улицы Свердлова. Машины создают опасность для пешеходов», — сообщается на сайте «Обратись».
В мэрию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
Дорогу накатали автомобилисты
Фото: сайт «Обратись»
