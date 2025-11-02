Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

ЖКХ и Городская среда

Курганцы пожаловались на опасную дорогу, которая появилась возле набережной. Фото

02 ноября 2025 в 09:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Возле набережной в Кургане появилась дорога, которой нет на карте

Возле набережной в Кургане появилась дорога, которой нет на карте

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана обнаружили опасную дорогу, которую накатали автомобилисты между набережной и детским садом №111. Они просят запретить проезд машин у пешеходной зоны. Об этом говорится в жалобе.

«Просим запретить проезд автомобилей между детсадом №111 и набережной реки Тобол. Здесь находится пешеходная зона, где гуляют жители улицы Свердлова. Машины создают опасность для пешеходов», — сообщается на сайте «Обратись».

В мэрию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

  • alt-text
  • alt-text
1/2

Дорогу накатали автомобилисты

Фото: сайт «Обратись»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал