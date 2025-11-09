Движение на трассе Пермь — Екатеринбург восстановлено после снегопада
Движение транспорта на федеральной трассе Р-242 восстановлено (архивное фото)
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU
Движение на трассе Пермь — Екатеринбург восстановлено после введенного ранее ограничения из-за непогоды. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
«Движение восстановлено в штатном режиме на федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург на участке с 160 по 352 километр», — написано в telegram-канале дорожной организации. Временно ограничение движение для всех видов транспорта действовало с 10:00 9 ноября.
Причиной закрытия трассы стали неблагоприятные погодные условия — снег, мокрый снег и зимняя скользкость. Как сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, ограничение должно было действовать до приведения проезжей части в нормативное состояние и окончания непогоды. На данный момент движение по трассе полностью восстановлено.
