Движение на трассе Пермь — Екатеринбург восстановлено после снегопада

Движение транспорта на федеральной трассе Р-242 восстановлено (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Движение на трассе Пермь — Екатеринбург восстановлено после введенного ранее ограничения из-за непогоды. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

«Движение восстановлено в штатном режиме на федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург на участке с 160 по 352 километр», — написано в telegram-канале дорожной организации. Временно ограничение движение для всех видов транспорта действовало с 10:00 9 ноября.