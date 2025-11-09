Искры от сварки уничтожили автомобиль Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми нарушение правил пожарной безопасности при сварочных работах стоило местному жителю четырех месяцев принудительных работ — из-за искр сгорел чужой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«30-летний пермяк осужден за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возгорание легкового автомобиля и уничтожение чужого имущества в крупном размере. Пожар произошел во время сварочных работ, которые мужчина проводил с нарушениями. Суд назначил виновному наказание в виде четырех месяцев принудительных работ», — указано в telegram-канале ГУ МЧС России по Пермскому краю.

МЧС России напоминает, что при проведении сварочных работ необходимо очищать территорию от горючих материалов. Также нужно обеспечивать место работы как минимум двумя огнетушителями и специальным покрывалом для изоляции возможного возгорания.

В Пермском крае зафиксированы два случая уничтожения автомобилей в результате возгорания: в Перми пожар возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при сварочных работах, а в Краснокамске — из-за умышленного поджога. В обоих случаях владельцы пострадавших автомобилей понесли значительный материальный ущерб.