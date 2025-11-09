Бывший руководитель пермского оборонного завода вышел на столичный рынок недвижимости
Экс-гендиректор ППЗ занялся строительным бизнесом
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
Бывший гендиректор Пермского порохового завода (ППЗ) Марк Гершевич стал контролирующим владельцем московской строительной компании «Первый град». Это следует из изменений, внесенных в ЕГРЮЛ.
«Бывший генеральный директор ФКП „Пермский пороховой завод“ Марк Гершевич приобрел контрольный пакет в компании-застройщике ООО „СЗ „Первый град““ в Москве. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 7 ноября 2025 года», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
Согласно данным Rusprofile, Гершевичу принадлежит 90% долей компании. Вторым учредителем выступает генеральный директор строительной компании «СЗ „Бим Проект-1“» Виталий Изъянов.
Гершевич возглавлял Пермский пороховой завод с июля 2009 года, но был освобожден от должности в 2011 году Минпромторгом РФ в связи с утратой формы допуска к сведениям, составляющим гостайну. Незадолго до расторжения контракта против него было возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, однако впоследствии преследование прекратили.
После ухода с оборонного предприятия бизнесмен занимался различными проектами, включая московский общепит. С 2014 года он также является совладельцем томской компании «Триград», занимающейся управлением недвижимостью.
Ранее URA.RU рассказывало, что в августе 2025 года Гершевич возглавил томскую строительную компанию «СМУ-33». Компания, созданная в 2002 году, специализируется на разработке строительных проектов и ранее получала госзаказы на реконструкцию объектов в Томске. В 2024 году организация показала выручку в 18,8 млн рублей
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!