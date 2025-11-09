Зима откладывается: в ноябре в Прикамье температура превысит норму на 4 градуса

В ноябре пермяков ждет аномально теплая погода Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае до конца ноября сохранится аномально теплая погода, зима наступит не раньше конца месяца. Такие среднесрочные прогнозы дали метеорологи.

«Вторая декада ноября в Пермском крае будет теплее обычного — температура превысит климатическую норму на 3-4 градуса. Это связано с устойчивым западным переносом воздушных масс, обеспечивающим активное прохождение циклонов с Атлантики, которые приносят теплые и влажные воздушные массы. Количество осадков в этот период также ожидается выше нормы», — указано в telegram-канале «Метеоролог и я».

Наиболее холодными днями станут период с 11 по 13 ноября, когда температура приблизится к средним многолетним значениям или опустится слегка ниже нормы. Установление зимнего характера погоды, по прогнозам синоптиков, откладывается как минимум до конца второй — начала третьей декады ноября.

