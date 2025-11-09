Власти Соликамска проверят дом на Володарского после обрушения перекрытий

После обрушения перекрытий комиссия обследует кровлю многоквартирного жилого дома Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

После обрушения перекрытий в квартире дома по улице Володарского, 23 в Соликамске (Пермский край) жильцы временно размещены у родственников, а комиссионное обследование дома назначено на понедельник. Так глава Соликамского муниципального округа Александр Русанов днем 9 ноября прокомментировал ЧП.

«Жильцы пострадавшей квартиры временно разместились у родственников, а сам дом не относится к категории ветхого или аварийного жилья. В понедельник, 10 ноября, состоится комиссионное обследование кровли с привлечением специалистов МБУ „Управление по ремонту, строительству и инфраструктуре“. По результатам проверки будет определен объем работ по ремонту перекрытий и кровли, а также сроки их выполнения. Для решения вопросов с маневренным жильем жильцы могут обращаться по телефону 4-87-21», — написал Русанов в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Соликамске 8 ноября произошло обрушение межэтажного перекрытия в квартире №10 дома №23 по улице Володарского. В результате инцидента никто не пострадал. Как сообщал telegram-канал «Слуховой анализатор», что после инцидента жильцам запретили возвращаться в квартиры, не предложив альтернативного жилья.

