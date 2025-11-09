Национализация, война и пожар: как выжил дом-музей пермского поэта-футуриста Василия Каменского

Дом Василия Каменского всегда был самым ярким в Троице Фото: Пермский краеведческий музей

Дом-музей поэта Василия Каменского находится в селе Троица в 30 км от Перми. Здесь авангардист жил долгие годы. Но начиналась история музея не здесь. Он, как и сам поэт, пережил все тяготы и страхи 1930-х, Великую Отечественную войну и даже пожар, уничтоживший почти все. Как Каменский сначала создал музей самого себя, как его лишили права на творчество и, как исследователям XXI века удалось воскресить из небытия имя одного из первых авиаторов России — в материале URA.RU.

На Каменке

Идея музея поэта применительно к Каменскому прежде всего была сформулирована им самим. Вещи в музее заключают в себе воспоминания, идеи, мечты — все то, что не имеет материального выражения. И именно об этом говорил сам Каменский, когда создавал свой музей, рассказывает ведущий научный сотрудник Пермского краеведческого музея, исследователь жизни и творчества Василия Каменского Зоя Антипина.

В одной из комнат в своей усадьбе Каменка, которая располагалась рядом с одноименной речкой, поэт собрал множество самых разных вещей. Это было собрание сувениров и личных предметов: керамика, серебряные изделия, иконы, живопись, оружие, музыкальные инструменты и многое другое, что он привез из своих путешествий. Каменский очень любил ткани, поэтому их очень было много в его коллекции.

«Это действительно был полноценный музей. Экспонаты Каменский часто увозил для выставок в Москве. Предметы из его коллекции, например, экспонировались на последней прижизненной выставке Владимира Маяковского. Поэт связывал все эти вещи со своим жизненным опытом, дорожил тем, что было овеществленным напоминанием о самом себе в разные периоды жизни», — объясняет Антипина.

К сожалению, эта коллекция утрачена. Как и сама усадьба на Каменке. В годы коллективизации все постройки перенесли в колхоз, земли распахали. А позже, при запуске Камской ГЭС, территория вовсе оказалась затоплена.

В Троице

Василий Каменский в свое оранжерее Фото: предоставлено Пермским краеведческим музеем





Современный музей Василия Каменского находится в селе Троица. В этот дом поэт переехал в 1931 году. Здание до революции 1917 года принадлежало церкви, затем здесь размещалась школа, а в 1930-х его передали Каменскому. Поэт-футурист, конечно, перестроил его по своим чертежам. На это ушло несколько лет. Рядом он даже выстроил оранжерею.

Дом, который получился у Каменского, был необычен. Ассиметричный, с балконом, смотровой площадкой, террасами и флагштоком. Белые контрастные перила, деревянные колонны, яркие ворота. Все это впечатляло местных жителей. И не только их. Даже власти в своих реестрах недвижимости указывали дом Каменского не в разделе крестьянских усадеб, а в разделе учреждений — наряду со школой, больницей и сельсоветом.

В новом доме уже не было отдельной комнаты, где хранилась коллекция Каменского. Скорее сам дом стал музеем, говорит Зоя Антипина. «И в гостиной, и в кабинете — по всему дому — мы на фото можем увидеть такни, картины. Сейчас много уже нет, так как в годы войны экспонаты продавались или менялись на еду. Но в 1930-х дом стал настоящим музеем, хоть и неофициальным. Отчасти для Каменского это был музей собственного прошлого, которое в публичном пространстве стало отчасти запретным. Соцреализм выносил за свои рамки словесные эксперименты, присущие футуристам, должен был воспевать строительство новых фабрик и заводов. Он не мог допустить „сбрасывания Пушкина с парохода современности“, перекраивания языка, субъективной интерпретации действительности, которую предполагает авангард. Это все было уже неуместно. Поэтому для Каменского его дом стал напоминанием о его бурной прошлой творческой жизни. В 1930-40 годы у него уже не было возможности выразить себя в литературе», — считает Антипина. Более того, в 1937 году на доносе Николая Ежова с требованием арестовать Василия Каменского появилась резолюция Сталина. По доподлинно неизвестным причинам этой участи поэту удалось избежать.

Легенда

В память о Каменском-авиаторе во дворе дома-музея установлен макет его самолета Фото: Тина Завацкая

Несмотря на это мнение о музее прошлого, в жизни Троицы дом Каменского был настоящим. И даже фантастическим. И дом, и поэт невольно породили в селе массу легенд. Одна из них гласит, что известный летчик-испытатель Валерий Чкалов во время войны сбрасывал Каменскому посылки. И хотя к началу Великой Отечественной Чкалова уже не было в живых, основание для такого мифа есть. Во-первых, Каменский и Чкалов были действительно знакомы. Во-вторых, Каменский известен как один первых в России авиаторов. Он выучился управлять аэропланом в Европе, а позже совершил множество полетов. Над Пермью первый полет на самолете совершил именно Каменский. Более того, авторство самого слова «самолет» приписывают поэту.

После смерти поэта

В Троице Василий Каменский прожил до 1951 года. В 1961 — он умер. Семье дом не оставили. В нем разметили библиотеку, а в 1974 году — к 90-летию со дня рождения поэта — в двухэтажном пристрое открыли музей Каменского. Это был общественный музей — то есть все экспонаты никому официально не принадлежали и не являлись музейными предметами. Вся сохранившаяся роскошь русского футуризма и русского авангарда была, по сути, ничейной. Но музей исправно работал, принимал целые автобусы туристов. До 1984 года.

В 1984 году случился пожар. Все внутри дома Каменского сгорело.

«Но план есть план есть. В 1984 году должны были в Троице отметить Дни советской литературы в Прикамье. Так что дом восстановили и праздник провели», — рассказывает Зоя Антипина. Дом отремонтировать смогли, но многие артефакты были уничтожены. По словам Антипиной, на самом деле никто не знает теперь, что именно сгорело — каталогов не велось. История архива Каменского — это отдельный детектив, признается исследователь.

Век XXI

Долгие годы музей существовал как общественный. Передача его под крыло Пермского краеведческого затянулась — это случилось по документам только в 1991 году. В начале 2000-х годов произвели детальную реставрацию дома, а в 2024-м открылась новая полноценная экспозиция, посвященная Василию Каменскому. Создание ее оказалось делом сложным. 20 лет жизни поэта оказались утрачены. О биографии Каменского периода 1930-1940-х не было известно абсолютно ничего.

По словам Зои Антипиной, в советские годы экспозиция музея делилась на такие разделы: «Путь в поэзию», «Каменский и Маяковский», «В кипении пламенных лет», «Три поэмы» и «Неиссякаемое жизнелюбие». Последняя часть должна была рассказывать о 1935-1961 годах. «Какое уж тут жизнелюбие, когда в 1937 поэту грозил арест? Потом война. Ампутация ног, тяжелая болезнь, в результате которой Каменский оказался парализован…» — рассуждает Антипина. Строить в 2022 году — когда Зоя Сергеевна взялась за эту работу — новую экспозицию по такому советскому шаблону было нельзя. Поэтому пришлось создавать новый концепт.

Если вам ничего не понятно на картине, приезжайте в музей Фото: Данил Постаногов

«Я сидела на смотровой площадке дома-музея Каменского и думала. Я чувствовала, как потеет мой мозг. Нужна была концепция. Невозможно было в 2022 году создавать музей советского поэта, певца Урала и Камы. Это были устаревшие формулировки. И все у нас получилось. Концепция удалась — она была доказана и обоснована, как с помощью предметов в музее, так и с научной точки зрения с помощью диссертации», — вспоминает Антипина.

Восстановить биографию Каменского после 1930-х годов удалось с помощью газетных вырезок и архивных документов. Последние стали поступать в музеи и архивы как России, так и других стран после ухода из жизни многих «звезд» серебряного века. Из этих писем, дневников, официальных документов по крупинкам получилось восстановить и судьбу Каменского.

Братство футуристов Фото: Пермский краеведческий музей

Работа с архивными источниками продолжается до сих пор. С 2022 года в музей поэта поступило около 500 различных предметов. Это документы, письма, фотографии, книги, принадлежавшие семье Каменского и ему самому. Значительная часть этих предметов теперь находится в экспозиции музея. Поэтому дом-музей поэта-футуриста, первого пермского авиатора Василия Каменского не только хранит память о нем, но и активно продолжает исследовать его жизнь творчество, в которых осталось немало загадок.